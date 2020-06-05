خبر سيء يضاعف مخاوف برشلونة حول وضع ليونيل ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

زاد القلق في أوساط فريق برشلونة، بعد أن غاب النجم الاول في الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا عن التدريب الصباحي للفريق اليوم، ما ضاعف من مخاوف الفريق من غياب ميسي لفترة قد تطول، خاصة وأن أياما فقط تفصل الفريق عن استئناف مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، حيث يرحل السبت بعد المقبل لمواجهة فريق مايوركا.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم أن الفريق الأوصل حصل على راحة من التدريبات أمس، حتى يتم منح وقت لميسي لمعاودة التدريبات اليوم، لكن ذلك لم يحصل، إذ تدرب اللاعبون بدونه، بعد أن تجددت آلامه على مستوى الفخذ، ليتبين بعد الفحص بالأشعة إصابته بتمزق، لم يحدد النادي طبيعته، أو فترة الغياب الممكنة.

وقالت الصحيفة إن النادي أرسل المعالج الفيزيائي لمتابعة وضع ميسي وعلاجه في بيته، وللوقوف على حجم الإصابة بانتظار الحسم في مشاركته أمام مايوركا من عدمه.

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