نجوم السلة الأميركية يتظاهرون ضد العنف العنصري

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

انضم نجوم من فريق غولدن ستايت ووريرز، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أول من أمس، إلى حشد من المتظاهرين في مسيرة سلمية ضد العنف العنصري في أوكلاند.

وشارك نجوم وريورز: ستيفن كوري وكلاي طومسون، كيفن لوني وداميون لي، في المسيرة للاحتجاج على مقتل فلويد (46 عاماً)، في 25 مايو، اختناقاً على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس، بعد أن ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، ما أدى إلى نشوب موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية، دفعت السلطات المحلية إلى فرض حظر تجول ليلي.

وانقسم المتظاهرون قسمين: جزء منهم يصيح بـ«قولوا اسمه»، والجزء الثاني الذي كان منهم كوري بـ«جورج فلويد».

وقال المتحدث باسم المسيرة، خوان توسكانو أندرسون: «نحن جميعاً هنا للهدف نفسه، وليس فقط للسود. في الوقت الحالي الأمر يتعلق بالسود، لكن أيضاً بالبشرية جمعاء. هناك أناس مضطهدون في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «نحن نحاول فقط اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح، وبدء شيء أنا وأولادي، إخوتي. شكراً لكم يا رفاق على وجودكم هنا».

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