تعرف إلى موعد مباراة قمة الدوري السوري لكرة القدم اليوم

المصدر: جوني جبور-دبي

تنتظر الجماهير الرياضية السورية، في السادسة من عصر اليوم، بتوقيت مدينة حمص (الخامسة بتوقيت الإمارات)، لقاء قمة بطولة الدوري السوري الممتاز، الذي يجمع صاحب الضيافة الوثبة الحمصي، أمام ضيفه ومتصدر الترتيب الحالي للدوري فريق تشرين الساحلي، في الجولة 18 من عمر البطولة.

ويدخل تشرين المتصدر برصيد 40 نقطة، لقاء الوثبة، بطموح رد الدين، وذلك بعد أن نجح الفريق الحمصي نوفمبر الماضي، في إلحاق الهزيمة الوحيدة بتشرين في مباريات دوري الموسم الحالي، في لقاءٍ أقيم على استاد الباسل في اللاذقية، وأمام مناصري تشرين، عرف من خلاله الوثبة كيفية خطف النقاط الثلاثة الكاملة للمباراة والفوز بنتيجتها "1-صفر".

كما يدرك الفريق الساحلي، أهمية العودة من أرض الوثبة بالنقاط الثلاثة، وذلك بعد أن أهدر تشرين لنقطتين ثمينتين في لقاء الجمعة الماضي، مع عودة انطلاقة استكمال الدوري، بالتعادل إيجاباً أمام فريق الجيش بنتيجة "2-2"، ويعول مدرب تشرين، ماهر بحري، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوثبة، والابتعاد بصدارة الترتيب، على قوة الخط الهجومي لتشرين، حيث يتربع الفريق الساحلي وبرصيد 30 هدفاً على صدارة أقوى خطٍ هجومي في دوري الموسم الحالي، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه فريق الوثبة.

بدوره، يسعى الوثبة الحمصي لمواصلة خطه التصاعدي، منذ حصده لقب الكأس للموسم الماضي، خصوصاً أن الفريق الحمصي قادم من انتصارٍ عريض في الجولة الماضية على الفتوة "4-1"، مما يؤكد جهوزيته لخوض لقاء القمة، معولاً بذلك على صلابة الخط الدفاعي، الذي يعود الأقوى والأفضل بين فرق الدوري، باكتفاء شباك الوثبة بتلقي تسعة أهداف على مدار الجولات الـ 17 الماضية، كما يعول الوثبة، على خدمات مدربه هيثم جطل، الذي سبق له تدريب فريق تشرين، ويعرف تماماً نقاط الضعف والقوة في فريقه السابق.

وتشهد الجولة أيضاً، لقاء كل من حطين الساحلي وضيفه الفتوة، على أن يحل الاتحاد الحلبي ضيفاً على جبلة، ويلتقي الشرطة في دمشق جاره الوحدة، ويواجه الكرامة الحمصي عقبة مستضيفه الطليعة، فيما يتوجه الجيش لملاقاة الساحل، وتختتم الجولة بلقاء الهروب من القاع للجزيرة حين يلتقي صاحب المركز العاشر فريق النواعير.

ترتيب جدول الدوري السوري بعد الجولة 17

1ـ تشرين: 40 نقطة

2ـ الوثبة: 36 نقطة

3ـ حطين: 33 نقطة

4ـ الجيش: 31 نقطة

5ـ الاتحاد: 29 نقطة

6ـ الوحدة: 27 نقطة

7ـ الكرامة: 25 نقطة

8ـ الشرطة: 22 نقطة

9ـ الطليعة: 21 نقطة

10ـ النواعير: 16 نقطة

11ـ الفتوة: 15 نقطة

12ـ الساحل: 12 نقطة

13ـ جبلة: 9 نقاط

14ـ الجزيرة: 6 نقاط.

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