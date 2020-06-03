زوجة اللاعب المصري أحمد فتحي: "ادعولنا إحنا كورونا .. أنا وبناتي"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اقتحم فيروس كورونا (كوفيد 19) أسرة نجم الأهلي السابق وقائد منتخب مصر أحمد فتحي بعدما أعلنت زوجته عن إصابتها واثنتين من أطفالها بالفيروس الذي يبدو أنه توغل في أسر اللاعبين بعدما أوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي حتى إشعار آخر.

وكتبت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب المصري أحمد فتحي على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

ويخضع اللاعب المصري وأسرته المكونة من زوجته وثلاثة بنات، إلى العزل المنزلي بعد أن جاءت أول ننتيجة للفحص سلبية له ولإحدى أطفاله التي لم تصب أيضاً بالفيروس بينما أصيبت طفلتاه وزوجته بالفيروس، مع مصادر تؤكد أن اللاعب كان في منطقة العين السخنة منذ فترة وربما يكون قد أصيب هناك.

يذكر أن أحمد فتحي سينتقل من الأهلي إلى بيراميدز بداية من الموسم القادم، بعد أن رفض التجديد في القلعة الحمراء.

وكان وزير الرياضة المصري قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية عودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الحالي، مؤكداً اتخاذ الاجراءات الكافية لذلك، ويتصدر الأهلي المصري بطولة الدوري بفارق كبير من النقاط ويسعى إلى استكمال البطولة من أجل الحفاظ بطولته المفضلة.

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