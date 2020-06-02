خطوة مفاجئة من مرتضى منصور وتركي آل الشيخ تمهد للمصالحة مع محمود الخطيب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على القيام بخطوة مفاجئة تجاه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على عكس الخلافات التي أثيرت مؤخراً واستمرت حتى مساء أول من أمس، حيث حرصا على توجيه رسائل دعم واطمئنان على سلامة حفيد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ما قد يمهد لمصالحة بين الطرفين في الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية خلافات عدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ، مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لكن هذه الخلافات لم تمنعهما من الاطمئنان على سلامة حفيد رئيس النادي الأهلي الذي تعرض لوعكة صحية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية، أتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء، وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة، ما أكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي، بعيدا عن أي خلافات".

أما رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، فحرص أيضاً على دعم الخطيب رغم الخلافات الأزلية بين الطرفين فكتب عبر صفحته الرسمية أيضا: "أتمنى الشفاء العاجل لحفيد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي".

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