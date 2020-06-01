إنتر ميلان يرغب في تمديد عقد سانشيز

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم رغبته في تمديد فترة بقاء التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بين صفوفه، وذلك بعد تمديد موسم 2020 - 2021 في إيطاليا وإنجلترا إثر فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أنه يعتقد أن إنتر ميلان يدفع فقط ربع راتب اللاعب، الذي يبلغ 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، طبقا للعقد الحالي الذي كانت مدته عشرة أشهر من المفترض أن تنتهي في 30 يونيو الجاري، والذي يتوقع أن يكلف مانشستر يونايتد ستة ملايين إسترليني.

وقال بييرو أوسيليو مدير الكرة بنادي إنتر ميلان في تصريحات لشبكة سكاي إن إنتر يسعى لتمديد فترة بقاء سانشيز ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم الدوري الإيطالي، والذي سيجرى استكماله خلال الصيف بعد توقف طويل بسبب الوباء العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن سانشيز (31 عاما)، الذي سجل خمسة أهداف خلال 45 مباراة مع مانشستر يونايتد، كان قد تعرض لإصابة في الكاحل في أكتوبر الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامه على سبيل الإعارة لإنتر ميلان.

وفشل المهاجم السابق لناديي أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في تسجيل أي هدف خلال 11 مباراة شارك بها منذ عودته للملاعب في يناير الماضي، لكن أوسيليو يشعر بأن سانشيز سيكون عنصرا هاما للفريق في بقية الموسم.

وأضاف: «نرغب في إنهاء الموسم بوجود جميع هؤلاء اللاعبين. وإذا انتهت عقودهم فسنتعامل مع الموقف.»

وتابع: «نعول على سانشيز في الشهور القليلة المقبلة، وهو ما سيمكننا في المقام الأول من تقييم اللاعب الذي أصيب ولم يتمكن من اللعب لفترة طويلة».

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