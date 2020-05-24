محمد صلاح يحتفل بالعيد بطريقته الخاصة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، على مشاركة جمهوره ومتابعيه فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك وهو داخل منزله برفقة أولاده ولكن بطريقة خاصة، وذلك بعد يومين من مشاركته لصور التدريبات بعد أن عاد مع فريقه في التدريبات التي يقوم بها في مجموعات منفردة في ملعب تدريبات ليفربول.

وكان محمد صلاح، قد نشر خلال شهر رمضان العديد من الصور لعاداته ومسلسلاته الرمضانية خلال فترة الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط في بطولات كرة القدم بالعالم أجمع.

ونشر محمد صلاح، خلال العيد صورة على حساب الإنستغرام “الأستوري” ومتواجد فيها عدد من البلالين وكلمة عيد مبارك.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي فري ليفربول للعام الثالث على التوالي بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت للاعب الفترة الأخيرة إلا أنه لا زال بالأرقام أهم صفقة أبرمها متصدر الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة وكان قادماً من روما الإيطالي.

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