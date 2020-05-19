بالفيديو.. نهاية غير متوقعة لحلقة سيد عبد الحفيظ في “رامز مجنون رسمي”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توقع الجمهور حدوث أزمة في حلقة مدير فريق النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ في برنامج “رامز مجنون رسمي” ورغم محاولات عدم إذاعة الحلقة إلا أن ما حدث أمام الجمهور شكل مختلف تماماً عما حدث قبلها، حيث ظهر مدير الفريق بشكل هادئ وضاحك دائماً مع مقدم البرنامج رامز جلال.

وكان الفنان المصري رامز جلال قد استضاف مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ في حلقة انتظرها الجمهور المصري كثيراً بسبب الأزمة التي صاحبت ظهور لاعبي الأهلي وأيضاً وجود مدير واحداً من أكبر الفرق المصرية العربية في برنامج مقالب رمضاني.

وعلى عكس المتوقع لم يظهر مدير الفريق أي خوف أو قلق في البرنامج على عكس لاعبي الأهلي السابقين، وما فعله في نهاية الحلقة كان أكبر رد على طبيعة مدير الفريق حيث سقط سيد عبد الحفيظ في بركة المياه وظل ضاحكاً ثم قام بجذب رامز جلال إلى داخل بركة المياه وأنهى الحلقة سوياً من داخل المياه بشكل هادئ ومبتسم ليغلق صفحة الحلقة الذي انتظرها الكثيرون.

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