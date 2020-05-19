4 أسرار كشفها سيد عبد الحفيظ تحت تهديد “رامز مجنون رسمي”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استضاف الفنان المصري رامز جلال الثلاثاء في برنامج “رامز مجنون رسمي” مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ في حلقة انتظرها الجمهور المصري كثيراً بسبب الأزمة التي صاحبت ظهور لاعبي الأهلي وأيضاً وجود مدير واحداً من أكبر الفرق المصرية العربية في برنامج مقالب رمضاني.

وكان رامز جلال قد استضاف من قبل عدداً من لاعبي الأهلي والزمالك وهم محمد الشناوي، علي معلول، محمود كهربا، من الأهلي وطارق حامد، أشرف بن شرقي من الزمالك، وصاحب حلقة سيد عبد الحفيظ أزمة حقيقية بمجرد انتشار تواجده في البرنامج، إلا أن الظهور اليوم كان بشكل طبيعي حيث تقبل سيد عبد الحفيظ المقلب وظل يتحاور مع مقدم البرنامج طول الحلقة.

وخلال الحلقة وتحت تهديد كرسي رامز جلال في البرنامج كشف مدير الفريق عن 4 أسرار ربما يقولهم لأول مرة وهي أنه مدير الفريق ينوي زراعة شعره، وهو ما أكده لرامز جلال عند محاولة صبغ شعره، وعن اللاعب الذي سيفرح بتواجد مدير الفريق في برنامج المقالب قال سيد عبد الحفيظ سيكون اللاعب صالح جمعه نتيجة للمشاكل الكثيرة مع اللاعب الدولي السابق.

أما أخر الأسرار عن صفقات الأهلي وقال أن الفريق لن يخسر من دفع الأموال في التعاقدات بل بالعكس اللاعبين المعاريين سيعودون للأهلي، كما أكد أنه لم يقصد في أي وقت استفزار جمهور الزمالك ولكن في بعض الحالات البسيطة قد يتجه للتلميح.

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