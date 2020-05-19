طارق حامد يثير الجدل بصورة زيارته لمحافظ الدقهلية المصاب بـ “كورونا”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثارت إصابة محافظ الدقهلية في مصر بفيروس كورونا القلق للعديد من العاملين معه عقب إعلانه إصابته بالفيروس وعقب إعلان الإصابة تداولت مواقع مصرية صورة لاعب فريق الزمالك والمنتخب المصري طارق حامد أثناء زيارته السابقة للمحافظ نفسه قبل عدة أيام ليثير خبر الإصابة الجدل لدى محبي اللاعب وجهوره.

وكان محافظ الدقهلية أيمن مختار كان قد ثبت إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية وأعلن ذلك، وسبق لطارق حامد أن نشر صورة تجمعهما سوياً منذ عدة أيام.

وحرص اللاعب المصري على الرد على جمهوره من خلال تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية موضحاً موقف الزيارة التي قام بها للمحافظ المصري

وكان طارق حامد قد نشر عدد من الصور أثناء تدريبات الشاقة الذي ينفذها في استاد غزل المحلة ( طالع التفاصيل )

وقال لاعب الزمالك طارق حامد: "زيارتي لمحافظ الدقهلية كانت منذ فترة طويلة، كنا نناقش بعض الأمور الخاصة بمسقط رأسي، ولذلك لا داعي للقلق، أتدرب بشكل يومي، وأخوض تدريبات مكثفة وبجدية، وأتمنى الشفاء لمحافظ الدقهلية في القريب العاجل".

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