النصر السعودي يفوز على الهلال بتصويت جماهيري في الإمارات.. والاتحاد والأهلي أقل الأصوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفاعل أكثر من 300 ألف مُصوت مع التصويت التي أجرته “الإمارات اليوم” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن الأندية العالمية والعربية الأكثر جماهيرية في الإمارات وهو تصويت بدأ بلقاء كلاسيكو عالمي شهد فوز برشلونة على ريال مدريد، بينما جاء التصويت الثاني للكرة السعودية بين أربعة فرق هي الأكثر جماهيرية في السعودية.

وتم رصد السؤال على موقع التواصل الإجتماعي وهو: “من النادي الأكثر جماهيرية في الإمارات؟”، وتم رصد أربعة فرق وهي النصر السعودي، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الأهلي السعودي.

وخلال التصويت الذي استمر 48 ساعة تقدم الهلال في الساعات الأولى من التصويت قبل أن يعود النصر بقوة بمشاركة وصلت إلى 303041 مشارك حصل منهم النصر على نسبة 70% من إجمالي المصوتين بينما حصد الهلال نسبة 19.9% وجاء الأهلي السعودي في المركز الثالث بنسبة 6% والاتحاد السعودي في المركز الرابع برصيد 4.2%.

وتفاعل جمهور النصر السعودي بشكل كبير مع التصويت وتوالت التغريدات عن صور وفيديوهات جمهور النصر، وتفاعل المغردون من جمهور الفريقين في التصويت ونلقي الضوء على عدد من التغريدات حيث قال صالح الشحي وهو من جمهور الهلال: “حضر الاهلي والنصر والاتحاد مع الهلال إلى الامارات في جولات اسيوية ، بالدليل القاطع ومن ارض الملعب شعبية الهلال هي الاكثر نحن كجماهير هلالية نفتخر بزعيم آسيا بـ 7 بطولات اسيوية، الصور لجماهير الهلال بالامارات: وللعلم الاتحاد +النصر+ الاهلي= 5 بطولات اسيوية، الهلال والوحده=7 بطولات”، وقال مغرد نصراوي: “ومين غيره الفارس الشريف الذي يأكل بيده اول عالمي باسيا واول نادي يحصل على اللعب النظيف بالعالم وجميع بطولاته حره ونقيه بدون دعم او لوبي او دفدفه انه العالمي القاري الاستثنائي فارس نجد كبير الرياض وكبير الانديه وزعيمها وعميد العالميه افخم كيان رياضي نادي النصر مفخرة العرب”.

وقال مغرد أخر: “انا عيناوي وأقول النصر السعودي الأكثر جماهيرية عندنا في الإمارات”، وغرد أخر: “النصر يا جماعة اكتسح الكل في كل الإستفتأت .. أكل الأخضر واليابس .. ما شاء الله عليه”، وأضاف أخر: “جماهير النصر العالمي في الامارات الحبيبه لوحده يرجح كفة العالمي فمابالك لو اجتمع شعب النصر العظيم”، وقال مغرد إماراتي: “يا عزيزي ولو تشوف جمهور اي نادي ثاني متقدم بالتصويت راح تكون هناك ريمونتادا هلاليه مؤكدة، وللعلم (هناك رابطه هلاليه فالامارات عدد الجماهير فيها يفوق جماهير بعض الانديه فالامارات)

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