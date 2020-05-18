مدرب مصري يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سجل الوسط الرياضي المصري ثالث حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما أعلن مدرب وادي دجلة عن اصابته بالفيروس.

وكان الوسط الرياضي المصري قد شهد أول حالة وفاة حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى فريق بدر، محمد عبد، الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ولكنه توفي سريعاً متأثراً بالفيروس.

وكتب المدير الفنى لفريق وادي دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة علاء عبده، عبر صفحته على فيس بوك: “الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيرس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى وفاة المدرب المصري محمد عبده على موقعه الرسمي حيث جاء في بيان الاتحاد "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا".

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