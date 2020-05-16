"قبلة" بزمن كورونا تثير الجدل في الدوري الألماني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتظر العالم ما يقارب شهرين حتى يشاهد أول مباراة لكرة القدم ليتخذ الدوري الألماني المبادرة وتعود المباريات بشكل رسمي اليوم السبت مع عدد من التحذيرات والشروط التي تضمن الحفاظ قدر المستطاع على سلامة اللاعبين، ولكن رغم كل هذه التحذيرات إلا أن أول جولة بعد العودة شهدت أول حالة لخرق قواعد التباعد الإجتماعي.

وكانت منافسات الدوري الألماني قد عادت اليوم، بعد توقفها قرابة الشهرين بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن بشروط محددة للحفاظ على صحة اللاعبين ولكن شهدت مباراة هيرتا برلين وهوفنهايم، في الجولة الـ 26 من أول حالة لخرق قواعد التباعد الاجتماعي بعد استئناف المسابقة، وشهدت المباراة تغلب هيرتا برلين على هوفنهايم بثلاثية نظيفة..

وشهدت المباراة أول حالة خرق لقواعد التباعد الاجتماعي في الاحتفال بأحد الأهداف، إذ قام مدافع الفريق بويوتا، بتقبيل زميله ماركو جروييتش، وتسببت صورة بويوتا مع جروييتش في حالة من إثارة الجدل، في أولى جولات الدوري الألماني..

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