تطورات كورونا في ملاعب مصر: وفاة "مُزارع الزمالك".. العدوى تهدد اللاعبين ورسالة من مرتضى لـ "الجنايني"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن وفاة مسؤول الزراعة في النادي متأثراً بأعراض فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بمنع دخول مدير الشؤون الإدارية وكل قطاع الزراعة إلى "القلعة البيضاء" لأن الأول كان على علم بالواقعة منذ 14 يوماً ولم يبلغ الإدارة، على حد تعبيره.

وقال مرتضى منصور لقناة "صدى البلد" المصرية، مساء الإثنين: "لدى علمي بالأمر قررت فصل مدير الشؤون الإدارية، ووجهت على الفور بعمليات تطهير للنادي، خصوصاً أن لدينا 400 عامل و500 من أفراد الامن غير الموظفين، كما تم مسح عينات لكل من خالطهم المتوفى وأجريت لهم فحوصات إذ تبين أن عدد المخالطين 25 فرداً من العاملين بالنادي".

وأوضح "للأسف، الناس تخجل من إصابتها بـ كورونا، لذا أقول إلى عمرو الجنايني (رئيس اللجنة المؤقتة في الاتحاد المصري لكرة القدم) بأنه يجب أن تكون عودة الدوري المصري بضمانات في ظل الأزمة، وقلت من قبل أننا نحتاج حظر تجوال كامل حتى خامس يوم العيد مثلما فعلت الكويت".

وأضاف رئيس الزمالك بأن اللاعبين كانوا معرضين للعدوى، قائلاً: "لو هذا المهندس كان قد أصاب الشخصين اللي يقوموا برش الملعب، العدوى كانت ستتنقل للاعبي الزمالك!"، في إشارة إلى أن اللاعبين مهددين بانتقال العدوى لهم في حال تقرر عودة الدوري المصري بلا ضمانات من اتحاد الكرة باستئناف المنافسات في مناخ صحي مناسب.

وتابع: "لقد كنت أول من أغلق النادي كإجراء احترازي لمواجهة خطر فيروس كورونا، وذلك قبل أن صدور قرار رسمي من الدولة بغلق الأندية أسبوعاً كاملاً، لأنني رجل مسؤول وعضو برلمان، وأتمتع بالحس السياسي والأمني".

وكانت الكرة المصرية تلقت الإثنين أيضاً نبأ وفاة مدرب حراس مرمى نادي بدر أحد أندية القسم الثالث محمد عبده، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 9746 حالة، فيما لقي 533 شخص حتفهم بالفيروس، مقابل شفاء 2172 شخص.

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