بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح أحدث مشروعاته ويقوم بدور جديد في رمضان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بإطلاق أحدث مشروعاته، وهو عبارة سلسلة من النوادي الرياضية تحت مسمى «CR7 Crunch Fitness»، بالتعاون مع شركة .Crunch

وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى إيطاليا استعداداً للالتحاق بتدريبات فريقه، وهو موجود حالياً في فترة الحجر المنزلي 14 يوماً، بعد أن قضى ما يقارب الشهرين في البرتغال برفقة والدته وعائلته.

وقام اللاعب بتقديم مجموعة من النصائح الرياضية وسبعة تدريبات لمشاهديه، قد يقومون بها أثناء وجودهم في المنزل، مع شرح أهمية كل تدريب، وعدد التكرار ، وطريقة تنفيذه، وهي بالتأكيد تمارين قد تساعد المشاهدين خلال شهر رمضان.

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