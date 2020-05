بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح أحدث مشروعاته ويقوم بدور جديد في رمضان

Hemos pedido a @cristiano que nos enseñe 7 entrenamientos que todo el mundo debería hacer para mantenernos activos y enforma, mientras nos quedamos en casa. Aquí está lo mejor del Mejor. #YoEstoyAqui

A post shared by CR7 Fitness by Crunch (@cr7fitnessbycrunch) on May 9, 2020 at 8:59am PDT