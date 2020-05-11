بالصور.. الإعلامية الأهلاوية شيما صابر بعد عقد قرانها: كنت أنت دائماً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لم تتأخر الإعلامية الأهلاوية شيما صابر عن متابعيها بعد عقد قرانها من لاعب إنبي رامي صبري، حيث حرصت على مشاركة متابعيها صوراً من حفل عقد القران البسيط وعلقت عليه.

وكانت الإعلامية شيما صابر قد عقدت قرانها من لاعب إنبي في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا.

وظهرت شيما صابر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلقت على الصور قائلة : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 08-05-2020، كنت انت دائماً”، كما توجهت بالشكر إلى أصدقائها ومن قام بإعداد حفل عقد القران وأيضا الصور وكل من ساهم في اليوم الرائع بالنسبة لها.

ويذكر أن رامي صبري هو قائد فريق إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها بالعديد من التعليقات التي تمنت لها السعادة

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