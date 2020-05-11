مصير راموس ومودريتش لم يتحدّد.. وكاسيميرو أولوية مدريد

المصدر: مدريد - د.ب.أ

تنتظر ريال مدريد الإسباني مهمة كبرى هذا الصيف، خصوصاً أن عقود مجموعة من أبرز لاعبيه أوشكت على الانتهاء.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أمس، فإن عقود القائد سيرخيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز والإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو تنتهي في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للنادي الملكي هي تمديد عقد كاسيميرو، حيث عرض عليه النادي بالفعل تمديد عقده حتى 2023 ويبدو اللاعب في طريقه للموافقة.

لكن مصير راموس ومودريتش لم يتحدّد بعد، ومن المتوقع أن يعرض عليهما الريال التجديد لعام واحد فقط، لكنهما يرغبان في البقاء لعامين على الأقل.

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