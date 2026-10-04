«زارا» تسحب زياً مثيراً للجدل.. وتأسف لأي سوء فهم

سحبت سلسلة الأزياء الإسبانية «زارا» زياً للهالوين مخصصاً للأطفال من منافذ البيع، بعد أن رأى منتقدون أنه يشبه الأزياء التي كان يرتديها سجناء معسكرات الاعتقال خلال عهد الدكتاتورية النازية.

وصُمم الزي، المكون من سترة وسروال بخطوط عمودية زرقاء وبيضاء، ليبدو بالياً، كما حمل أنماطاً مطبوعة تُذكّر بالأسلاك الشائكة. وتشير الرقع على الأكمام إلى أرقام السجناء.

ولم يعد الزي متاحاً في متجر «زارا» الإلكتروني.

وفي رده على أحد الاستفسارات، قال المكتب الصحافي للسلسلة: «تأسف (زارا) لأي سوء فهم قد تسبب فيه هذا الزي. ولم يعد متاحاً سواء في متاجرنا أو عبر الإنترنت».

ولم تجب الشركة عندما سُئلت عن سبب عدم ملاحظة إدارة الفحص للسلسلة أن الزي يشبه ملابس معسكرات الاعتقال.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها «زارا» لانتقادات بسبب منتجات مرتبطة بالنازية؛ ففي 2007، باعت حقيبة قماشية مزينة برموز الصليب المعقوف.