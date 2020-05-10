مفاجأة.. معلول وعبدالحفيظ والشناوي سافروا معاً إلى دبي لتصوير «رامز مجنون رسمي»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل رامز جلال إثارة الجدل في الشارع الرياضي المصري بعد ظهور أربعة لاعبين لكرة القدم 3 منهم ضمن صفوف الأهلي ولاعب واحد فقط من الزمالك وهو طارق حامد، وبين مؤيد ومعارض للبرنامج وظهور لاعبي الكرة في “رامز مجنون رسمي” طشفت وسائل إعلام مصرية أن ثلاثة من لاعبي الأهلي كانوا قد سافروا معاً إلى دبي لتصوير حلقات البرنامج.

وكانت الحلقات الأولى من البرنامج قد شهدت ثلاثة لاعبين أهلاوية وهم علي معلول، محمود كهربا ومحمد الشناوي، وفي انتظار حلقة مدير الفريق سيد عبد الحفيظ الذي أثارت الجدل قبل أن تذاع حتى الأن.

وكشف موقع “مصراوي” المصري أن الثلاثي مدير الفريق سيد عبد الحفيظ وعلي معلول ومحمد الشناوي قد سافروا إلى دبي من أجل تصوير برنامج المقالب الموسمي مع رامز جلال وذلك بعد أن حصلوا على إذن من إدارة النادي الأحمر للسفر في فترة توقف الدوري قبل إيقافه رسمياً بسبب تفشي فيروس كورونا لتصوير البرنامج.

وقد جاء سفر الثلاثي قبل قرار الدولة المصرية بتعليق رحلات الطيران من وإلى مصر وحصل فريق النادي الأهلي على فترة راحة لمدة 6 أيام، وتم منع كل أفراده من السفر إلى الخارج في هذا التوقيت بقرار من مجلس الإدارة باستثناء الثلاثي الذي حصل على إذن.

وتتواصل ردود الأفعال على البرنامج عما إذا كان الضيوف على علم بالمقلب ووجود رامز جلال، ولكن سفر الثلاثة والذي كان في منتصف شهر مارس يؤكد أن هناك من يعلم بوجود مقلب وما حدث في البرنامج.

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