بالصور.. عقد قران لاعب إنبي على الإعلامية الأهلاوية شيما صابر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

في حفل صغير اقتصر على الأهل والأصدقاء عقد قائد فريق إنبي المصري رامي صبري قرانه على شيما صابر الإعلامية في قناة نادي الأهلي المصري.

ورامي صبري هو قائد فريق إنبي وأحد اللاعبين المميزين ومتواجد مع الفريق منذ عام 2008

وأقيم الحفل بشكل عائلي في ظل الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.

ويذكر أن شيما صابر قد قدمت العديد من البرامج الرياضية في عدد من القنوات قبل أن تستقر في قناة الأهلي،

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