إصابة لودي وريميرو بفيروس كورونا قبل استئناف الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

استأنف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم تدريباته من جديد اليوم السبت، بدون المدافع رينان لودي الذي ظل في المنزل بعدما جاءت نتيجة فحوصه إيجابية لفيروس كورونا.

وكان المدافع البرازيلي هو اللاعب الوحيد الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية في فريق أتلتيكو مدريد ، بعد الفحوص التي أجريت هذا الاسبوع.

ونشر النادي صور للودي عبر أحد حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي بجانب تعليق: "إنه يرسل تحياته لنا من منزله. قريبا سنراك في الملعب يا رينان".

وأصبح أليكس ريميرو، حارس ريال سوسيداد، اللاعب الثاني الكبير في الدوري الإسباني الذي يتأكد إصابته بفيروس كورونا.

ويتم إجراء الفحوص على الأندية العشرين الناشطة في دوري الدرجة الاولى الإسباني.

وعاد برشلونة للتدريبات أمس بدون وجود أي فحوص إيجابية لأي لاعب. ولم يكن هناك أي إصابة بريال مدريد أيضا. ويعود الفريق للتدريبات الاثنين المقبل.

ويتدرب اللاعبون بشكل منعزل في المرحلة الأولى من عودة كرة القدم الإسبانية. وفي خلال اسبوع يتوقع أن تتطور التدريبات لتقام بين مجموعة تتكون من 6 إلى 8 لاعبين.

ويعد يوم 13 يونيو المقبل هو الموعد الذي يأمل فيه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري، أن يستأنف الموسم.

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