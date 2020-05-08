بعد قرار عودة التدريبات في إيطاليا.. تسجيل 10 حالات “كورونا” في ناديين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عادت الأندية الإيطالية للتجمع يوم الأربعاء مع إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد توقف دام شهرين، مع عودة الحياة بعدما منحت الحكومة الإيطالية أندية الدوري الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الفردية هذا الأسبوع ضمن اجراءات لتخفيف قيود العزل العام.

وبمجرد أن عادت الحياة لملاعب إيطاليا أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي في بيان رسمي الخميس، أن ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من‭‭‭ ‬‬‬العاملين مع الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”، وقال النادي، في بيانه "قمنا وفقا للبروتوكول الصحي بعزل المصابين، بالنسبة لبقية المجموعة سيخضعون صباح الغد لفحوص طبية واختبارات لياقة قبل بدء التدريبات الاختيارية في الملعب".

كما أعلن نادي سامبدوريا الخميس أيضاً عن إصابة 4 لاعبين بـ فيروس كورونا دون ظهور أي أعراض عليهم، ومع هذه الحالات قد يكون من الصعب عودة الدوري الإيطالي في ظل تفشي هذا الفيروس.

وأكد البيان الرسمي لنادي سامبدوريا، أنه خلال خضوع جميع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا استعدادا لاستئناف التدريبات، ظهرت 3 حالات إيجابية جديدة، بالإضافة إلى تحول نتائج مصاب قديم من سلبية إلى إيجابية.

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