صديقة كريستيانو رونالدو تلمح لطفل خامس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، إثارة الجدل وهي في فترة الحجر المنزلي بالبرتغالي، بعد نشر صورة شبه عارية أثناء نشر غسيلها في منزلها، قامت هذه المرة بنشر صورة على حسابها أيضا الإنستغرام “الإستوري” لمحت فيها لشيء أخر.

وكانت جورجينا رودريغيز قد أثارت الجدل مؤخراً بصورة أحرجت فيها النجم البرتغالي، ولكن هذه المرة نشرت شيء جديد قبل الإقلاع لمغادرة جزيرة ماديرا البرتغالية بعد شهرين تقريبا والعودة إلى إيطاليا، حيث قامت بنشر صورة لها عبر خاصية "الإستوري" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "طفلة صغيرة"، ومعها صورة "قلب"، في إشارة إلى أنها تنتظر مولد طفلة من صديقها رونالدو.

ويذكر أن جورجينا رودريغيز لديها طفلة واحدة من رونالدو اسمها، آلانا مارتينا، كما يملك اللاعب الدولي ثلاثة أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو، وكان رونالدو، أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه يرغب بسبعة أطفال، في إشارة إلى الرقم المفضل للنجم السابق لنادي ريال مدريد، وهو "7".

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