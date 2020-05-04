بالفيديو.. نجم الأهلي يعتدي على “رامز مجنون رسمي”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصبح حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي أول ضحية في برنامج “رامز مجون رسمي” يقوم بالإعتداء على مقدم البرنامج رامز جلال، بعدما استضافه في حلقته ليوم الأثنين في البرنامج الذي أثار ضجه كبيرة خلال أول أيام شهر رمضان

وقام حارس مرمى منتخب مصر بالإنقضاض على رامز جلال بعد النزول من الكرسي المثبت عليه ولكنه سقط في الماء قبل أن يستعيد قوته من جديد ويقف مسرعاً ويقوم بسحب رامز جلال بقوة إلى بركة الماء وهو ما أضاع على رامز جلال مقلب جديد أثناء السقوط من على سلم البرنامج، واكتفى رامز بذلك وأنهى الحلقة وهما داخل الماء مؤكداً.



وكان الفنان المصري رامز جلال قد استضاف ثلاثة من لاعبي الأهلي المصري حتى الأن وهم علي معلول، ومحمود كهربا، ثم جاء الدور على حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي.

ويذكر أن هاني رمزي من مشجعي الأهلي المصري ودائماً ما يعترف بذلك أمام ضيوفه، وإلى الأن لم تشهد حلقات الفنان المصري أي لاعب من نادي الزمالك المصري المنافس التقليدي لفريق الأهلي، إضافة إلى حلقة متوقعة مع مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ.

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