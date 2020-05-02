جورجينا تحرج كريستيانو رونالدو بصورة “شبه عاريه”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتشرت اليومين الماضيين في الصحف العربية والعالمية صوراً لصديقة كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغوز، والتي واصلت الكشف عن بعض جوانب حياتها اليومية خلال تواجدها في الحجر المنزلي، وهو ما جعل النجم البرتغالي في موقف قد يكون محرج بعض الانتقادات التي وجهت له في مواقع التواصل الإجتماعي جراء نشر هذه الصور.

وكان النجم البرتغالي قد أثار الجدل هو الأخر خلال فترة الحجر بسبب تدريبه في ملعب ماديرا أو حضور عيد ميلاد نجلة شقيقته.

وقامت جورجينا برفع صورة وهي تقوم بنشر ملابسها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، ولكن كان الملفت أنها شبه عارية وتتمتع بلياقة بدنية عالية وتحافظ بشكل جيد على رشاقتها، بالرغم من وجودها في الحجر الصحي، وقد جمعت الصورة أكثر من مليونين و100 ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط، ويتابع حساب جورجينا عبر تطبيق "إنستغرام" أكثر من 17.7 مليون شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news