عاجل.. "الفيفا" يتجه إلى 5 تبديلات في المباراة الواحدة بسبب تداعيات كورونا

المصدر: وكالات

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين إجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة في النظام المعمول حاليا، عندما تعاود المسابقات الكروية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف هذه الخطوة الى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.

وتم نقل الاقتراج الى المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانين اللعبة من اجل اعتماده رسميا قبل ان يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية بحسب متحدث يإسم الفيفا.

وقال الفيفا "عندما تعاود المسابقات، سيكون الجدول مزدحما مع عدد اكبر من المباريات من الاوقات العادية".

واضاف "سلامة اللاعبين هي اولوية بالنسبة الى الاتحاد الدولي. ما يقلق هو النسق المتصاعد للمباريات الذي يمكن ان يعزز من مخاطر امكانية الاصابات".

ولهذا الامر اوعز الفيفا الى المجلس الدولي اقتراحا يقضي "بتليين المادة 3 من قانون اللعب موقتا من اجل السماح بعدد اكبر من البدلاء".

وستتمكن الفرق بالتالي من اجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الاصلي بالاضافة الى بديل سادس في الوقت الاضافي كما اوضح الفيفا.

ومن المفترض ان يدرس المجلس الدولي اقتراح الفيفا بسرعة لان بعض البطولات ينوي العودة في وقت قريب.

ويمكن لهذا الاجراء ان يستمر طوال موسم 2020-2021 مع امكانية تطبيقه في كأس اوروبا 2020 التي ارجئت الى صيف 2021 بحسب مصدر مقرب من الفيفا.

وختم المصدر "اذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المجلس، يمكن لاي رابطة او منظمة تطبيقها من عدمها وفي المسابقات التي تراها مناسبة".

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