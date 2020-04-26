رئيس «الليغا» يهدّد بمعاقبة الرافضين لاستئناف الدوري

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس أول من أمس، أن الأندية التي سترفض خوض مباريات الدوري حال استئناف المسابقة بعد فترة التوقف بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيُجرى معاقبتها. وكانت هيئات، من بينها الرابطة الإسبانية للاعبين المحترفين، قد أبدت مخاوف بشأن سلامة اللاعبين في حال استئناف منافسات الموسم.

وقال تيباس في تصريحات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لو رفض نادٍ اللعب عندما تسمح السلطات بذلك، سيخسر مبارياته (تلقائياً)».وتوقفت منافسات الدوري الإسباني منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاءت تحذيرات تيباس بعد تصريحات لعدد من اللاعبين، وكذلك لرابطة اللاعبين نفسها التي أكدت أنه من غير المنطقي استئناف الموسم في ظل الوضع الحالي، مشيرة إلى أن أغلب اللاعبين يعارضون هذا الأمر، ويخشون على أنفسهم وعائلاتهم من الإصابة بالفيروس، كما أنهم لا يريدون اللعب في إطار العزل العائلي.