نجم الزمالك للأهلي: كيف أطالب أحمد فتحي بالمثالية وأنا لا أنفذها

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعجب قائد فريق الزمالك السابق طارق السيد، من موقف الجمهور والأعلام من النجم المصري أحمد فتحي، بعدما قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تتفضيله المال على الانتماء مشيراً إلى أن قراره صحيح كونه ليس من أبناء النادي.

وكان أحمد فتحي قد رفض البقاء في الأهلي وقرر مغادرة الفريق في أخر الموسم، بعدما فشلت المفاوضات بين الطرفين، ليعلن بعدها نادي بيراميدز ضم اللاعب رسميًا لمده ثلاث مواسم.

وقال طارق السيد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "أحمد فتحي فضل المال على الانتماء، وأؤيده في هذا القرار، لأنه رأي ما حدث ما زميله حسام عاشور الذي يعد ابنا من أبناء النادي، من الطبيعي أن يتخذ فتحي قراره بالرحيل، بسبب ما يحدث داخل الأهلي في طريقة التعامل مع أبنائه أمثال عاشور وحسام غالي، لا يصح أن أطالبك بالمثالية وأنا لا أنفذها".

وأضاف لاعب المنتخب المصري السابق: "لكن عندما كنت في موقف أحمد فتحي تصرفت بطريقة مختلفة، وفضلت الانتماء على المال، عندما طلب الأهلي ضمي وكنت قائد الزمالك حينها، رفضت، رغم الفرق المالي الذي كان يصب في مصلحة الأحمر، الأهلي فاوضني ثلاث مرات من قبل، وكنت أرفض في كل مرة، ولكني كنت ألبي طلب النادي عندما يرغب في الجلوس معي، وذلك احترامًا للنادي الأهلي، طبيعي أن أطلب رقم كبير من الأهلي، لأني انتقلت من الفريق المنافس في صفقة انتقال حر، ولأن البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسطوري السابق للأهلي، كان قد طلبني بالاسم".

وعن تواجده في المنتخب المصري قال: "ظُلمت كثيرًا مع منتخب مصر، لا يوجد ظهير أيسر سجل مثلي، لقد أحرزت قرابة 30 هدفًا خلال 12 عامًا لعبت فيها مع الزمالك".