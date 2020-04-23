محمد صلاح وماني.. تهنئة مثالية من حارس ليفربول بشهر رمضان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توجه حارس مرمى فريق ليفربول الإسباني أدريان سان ميغيل، بالتهنئة إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وصورة بصورتين مع نجمي الفريق الإنجليزي المسلمين محمد صلاح وساديو ماني وهما أكثر لاعبين تسجيلاً للأهداف مع متصدر الدوري الإنجليزي، كما أعقب ذلك بتعليق رائع من اللاعب الإنجليزي.

ويعتبر أدريان هو الحارس الثاني في ليفربول بعد الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والذي غاب في أخر مباراة للفريق بدوري أبطال أوروبا أمام اتليتكو مدريد التي خسرها الفريق وودع البطولة التي توج بها الموسم الماضي.

وقام أدريان بنشر صورتين له مع المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر وقال: “هي أهم لحظة في العام بالنسبة لما يقرب من ملياري مسلم على مستوى العالم، إنه شهر يتقرب فيه المسلمون أكثر إلى ربهم يصومون النهار ويحرصون على التواصل مع العائلات والأصدقاء، رمضان سعيد على جميع الأصدقاء المسلمين".

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