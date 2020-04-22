الأهلي المصري يرفض مشاركة لاعبه في بطولة إلكترونية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

رفض النادي الأهلي المصري مشاركة لاعبه أحمد الشيخ في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية»، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 25 الجاري.

وقال مدير الكرة بالأهلي، سيد عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، إن رفض مشاركة اللاعب جاء بسبب عدم وصول أي إخطار للنادي، من جانب الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين.

وأكد أن الجهة المسؤولة لم تحصل على موافقة النادي، وهو أمر ضروري، خصوصاً أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف الفريق.

وأكد عبدالحفيظ أحقية الشيخ في ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ»، لكن ليس على المستوى الاحترافي. وأن النادي يجب أن يكون على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

وأضاف أن أحمد الشيخ أبلغ الجهة المنظمة رسمياً بعدم مشاركته في البطولة.