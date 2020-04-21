الأهلي المصري يمنع لاعبه من "احتراف" بطولة "فيفا الإلكترونية"

المصدر: وكالات

رفض النادي الأهلي المصري مشاركة لاعبه أحمد الشيخ في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 25 الجاري.

وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه أن رفض مشاركة اللاعب جاء بسبب عدم وصول أي إخطار للنادي من جانب الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين. وأكد أن الجهة المسؤولة لم تحصل على موافقة النادي، وهو أمر ضروري، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف الفريق.

وأكد عبد الحفيظ أحقية الشيخ في ممارسة اللعبة بشكل "هاوٍ"، ولكن ليس على المستوى الاحترافي، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية. وأضاف أن أحمد الشيخ أبلغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.