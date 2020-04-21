وفاة لاعب كرة قدم: “شعر بألم خلال حصة تدريبية بمفرده”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لليوم الثاني خلال هذا الأسبوع يتم الإعلان عن وفاة رياضي خلال تدريبات فردية في فترة العزل المنزلي، فبعد وفاة المصارع التونسي أحمد الظواهرية، أعلن نادي لوكومتيف الروسي لكرة القدم وفاة مدافعه إنوكينتيي ساموخفالوف، عن عمر ناهز 22 عاما“، وذلك في الوقت الذي يخضع اللاعبون في العالم أجمع بالحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان اللاعب الروسي إنوكينتيي ساموخفالوف قد إنضم إلى لوكوموتيف موسكو عام 2015، ولم يلعب في صفوف الفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق الرديف للوكوموتيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

وقال النادي الروسي في بيان: "شعر بألم خلال حصة تدريبية فردية، جاري توضيح الظروف، لقد كان رجلا لطيفا وخفيف الروح، وصديقا جيدا. إنه حزن كبير لعائلتنا”، وأوضح البيان أن اللاعب كان متزوجا ولديه طفل.

من جانبه، أكد مدرب اللاعب الشاب في فريق كازانكا، ألكسندر غريشين، أنه توفي بسبب "سكتة قلبية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.