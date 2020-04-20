تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد حتى إشعار آخر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السبت مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي المقررتين في نهاية مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري «بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الإفريقيتين للأندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي حتى إشعار آخر».

وكان الاتحاد القاري قد أعلن السبت الماضي إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين للسبب عينه.

وكان من المقرر أن يُقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فكان من المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.