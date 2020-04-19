الأهلي السعودي يبرئ نفسه من أزمة المصري عبد الله السعيد

المصدر: السيد مصطفى - دبي

برأ الأهلي السعودي نفسه من الأزمة الدائرة حالياً بين الأهلي المصري، ولاعبه السابق عبد الله السعيد.

وشكا الأهلي المصري، عبد الله السعيد والنادي الأهلي السعودي للمطالبة بالحصول على مليوني دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقد انتقال اللاعب "للراقي"، في حالة عودته للدوري المصري مجدداً واللاعب لأحد الأندية هناك.

وانتقل "السعيد"، إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ما أثار غضب المسؤولين عن القلعة الحمراء الذي طالبوا بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأرسل مسؤولو الأهلي السعودي، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما يؤكد صحة موقفه القانوني من رحيل اللاعب إلى نادي بيراميدز، من خلال حفيظة مستندات، تتضمن ورقتين، الأولى خاصة بطلب اللاعب فسخ عقده، والثاني مسؤوليته عن تحمل تبعات أي غرامة مالية توقع عليه جراء هذا الشرط الجزائي، والورقتان يحملان توقيع السعيد".

وتأكد "فيفا" من صحة موقف الأهلي السعودي، ونقل الأزمة برمتها في ملعب الاتحاد المصري للفصل في القضية، بحسب ما أكدت تقارير إعلامية مصرية.

ومن جانبه قال محامي عبد الله السعيد، أشرف عبد العزيز، أنه لم يتلقى أي اخطار رسمي من اتحاد الكرة بشأن طلب الأهلي الحصول على مليوني دولار من موكله.

وقال في تصريحات لقناة صدى البلد، إن كل ما يتردد في الساعات الماضية بشأن تلقينا اخطاراً من اتحاد الكرة حول شكوى الأهلي لا أساس له من الصحة.