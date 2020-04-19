الاتحاد الإنجليزي متهم بقتل 60 “وزة”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2014 بالحفاظ على التنوع البيولوغي والجغرافي لمنطقة مركز تدريب المنتخب الوطني، ولكنه خالف ذلك بعد أن أظهرت سجلات حصول الاتحاد الإنجليزي على ترخيص لقتل طيور الأوز من أجل حماية ملاعبه مثلما يقول.

وسلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على الاتهام الموجه للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقالت: “تظهر السجلات من إنجلترا، والتي حصلت عليها مجموعة “ستوب ذا كيل” لحقوق الحيوان، أن الاتحاد الانجليزي حصل على رخصة لقتل ما يصل إلى 50 إوزًا جريليًا سنويًا في سانت جورج بارك في ، ستافوردشاير، من عام 2016 من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كرة القدم الفرق بسبب تلوث الملاعب براز الطيور”.

ودافع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عن ذلك بالقول إن الطيور تركت كمية كبيرة من البراز في الأماكن العامة، وقال: "لا تقتصر المشكلة فقط على أنه يمكن للناس أن تنزلق فحسب، بل إنها تزيد من احتمال انتشار الطفيليات الضارة".

وانتقدت منظمة حقوق الحيوان اتحاد كرة القدم لقتله الطيور لأنها "تبرز في العشب" وادعت أنه من النفاق إعدام الأوز بعد تعهدها بإثراء التنوع البيولوجي المحلي.

وأثبتت الإدارة في المركز الوطني لكرة القدم تغذية الطيور وأقامت أسوارًا حول البرك على الموقع، اثنان منها قبل افتتاح حديقة سانت جورج لأول مرة في عام 2012 - وبدأت في تزييت البيض، وهي طريقة أكثر إنسانية لإدارة الأوز، في 2018.

كما تم استخدام طرق أخرى مثل الحصار وتدقيق الطيور لتشجيعهم على الابتعاد.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي ، "كملاذ أخير، بعد اتخاذ هذه الخطوات الموصى بها لمنع المشاكل ، مُنح سانت جورج بارك ترخيصًا للسيطرة على الأوز في الممتلكات من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الموقع". قُتل حوالي 60 في المجموع من 2018 إلى 2019.

"لا يتعلق الأمر فقط بالطيور التي تتغوط في الملاعب ولكن في الأماكن العامة حيث تتجمع حول الموقع بأعداد كبيرة وتترك كميات كبيرة من البراز وراءها.