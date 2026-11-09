بـدور القاســمي تحكي من جديد.. لأجل أجيال المستقبل

وقّعت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، كتابها الجديد «منطق الطير» (The Conference of the Birds)، الصادر عن دار «كلمات»، التابعة لمجموعة «كلمات»، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال حفل إطلاق شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً، وامتد إلى أكثر من ساعتين في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وتعيد سموها في الكتاب تقديم حكاية مستلهمة من «منطق الطير» للشاعر فريد الدين العطار، برؤية أدبية معاصرة تجمع بين الخيال والحكمة في عمل أدبي مخصص للفئة العمرية من ثماني سنوات إلى 12 سنة، حيث تتناول رحلة اكتشاف الذات والتحول الداخلي، وتبرز قيم الشجاعة والمثابرة والإيثار والثقة بالنفس، وأهمية التعاون في مواجهة التحديات وإحداث التغيير.

ويحمل الكتاب، الذي أنجزت رسومه الفنانة نوشين صادقيان، رسالة بيئية تنطلق من عالم تتراجع فيه الغابات ويتلوث الهواء، لتطرح الحكاية سؤالاً حول مسؤولية الإنسان عن حماية الحياة، ودور العمل الجماعي في استعادة الأمل وصناعة مستقبل أفضل.

تبدأ أحداث «منطق الطير» باجتماع طيور من مختلف أنحاء الأرض تحت شجرة الواق واق العجيبة، استجابة لنداء الهدهدة الحكيمة، في وقت تتلاشى الغابات، ويحجب الدخان صفاء السماء، ما يدفع الطيور إلى البحث عن سبيل لإنقاذ عالمها. وتقود الهدهدة الطيور في رحلة عبر سبعة وديان، وصولاً إلى جبل قاف، حيث يقيم طائر السيمرغ الأسطوري الذي تأمل أن تجد لديه الإجابة عن تساؤلاتها.

لكن الرحلة لا تقتصر على عبور المسافات؛ إذ تواجه الطيور مخاوفها، وتسعى إلى التحرر مما يثقلها، وتتعلم مواصلة الطريق معاً، في تجربة تغير نظرتها إلى العالم وإلى نفسها.

ومن خلال هذه الرحلة، تربط الحكاية بين البحث عن الإجابات في العالم الخارجي واكتشاف القدرات الكامنة في الذات، وتقدم التعاون بوصفه مصدراً للشجاعة والأمل، مؤكدة أن مواجهة التحديات تبدأ بالقدرة على التغيير والعمل المشترك.

ويستند الكتاب إلى واحدة من الحكايات المعروفة في التراث الأدبي، ويعيد تقديم عناصرها الرمزية، وفي مقدمتها الهدهدة والسيمرغ والوديان السبعة، ضمن معالجة تربط رحلة الطيور بقضايا إنسانية وبيئية معاصرة. وتحضر الطبيعة في الحكاية بوصفها جزءاً أساسياً من العالم الذي تسعى الطيور إلى حمايته، فيما تتحول الرحلة إلى مساحة للتأمل في معاني المسؤولية والمثابرة والثقة بالنفس والإيثار.

• «الكتاب» يعيد تقديم حكاية فريد الدين العطار برؤية معاصرة للأطفال واليافعين.