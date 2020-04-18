أحمد فتحي “خائن” وكهربا ‘إحتراف”.. مدرب الزمالك يتعجب !

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعجب مدرب الزمالك السابق محمد صلاح، من النظرة الأن من جانب الاعلام للاعب الأهلي والمنتخب المصري أحمد فتحي، ووضعه في موقف الخائن بعد أن رفض التجديد للنادي الأهلي وفضل الانتقال إلى بيراميدز بعد 12 عام داخل جدران النادي الأهلي.

وكان بيراميدز قد أعلن عن ضم نجم المنتخب المصري أحمد فتحي بداية من الموسم القادم ولمدة 3 سنوات، وتعرض النجم المصري إلى حملة انتقادات كثيرة خاصة بعد التصريح الذي أدلى به إلى “الإمارات اليوم” وقال فيه أن يتمنى البقاء في الملعب حتى كأس العالم 2022 ( طالع التفاصيل ).

وقال محمد صلاح، في لقاء تلفزيوني مع قناة الزمالك: “صراحة لا أعرف ما الحكاية، أحمد فتحي خائن، وعبدالله السعيد عندما ترك الإسماعيلي إلى الأهلي كان إحتراف، وعندما ترك الأهلي ووقع مع الزمالك ثم قصة بيراميدز خائن، ومحمود كهربا عندما انتقل من الزمالك إلى الأهلي عبر محطة برتغالية إحتراف، هو في أيه! ما الذي يحدث؟”.

وأضاف: “بالتأكيد أحمد فتحي خسر جمهور الأهلي ولكنه عندما اتخذ قراره بالإنتقال من الأهلي ليس فيها خيانة هذا هو قراره واحتراف، لماذا نريد أن نجعل اللاعب خائن ولم نساوي الطرح الإعلامي بنفس الطريقة عندما انتقل عبدالله السعيد، أو محمود كهربا إلى الأهلي صراحة الوضع عجيب”.