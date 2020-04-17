وفاة نجم المنتخب الإنجليزي السابق بسبب كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نادي ليدز الإنجليزي الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى عن وفاة نجم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم نورمان هانتر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

وكان هانتر ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا حين توج بلقبه العالمي الوحيد عام 1966 على أرضه، كما نال مع "الأسود الثلاثة" المركز الثالث في كأس أوروبا 1968.

وكشف نادي ليدز في بيان على موقعه الرسمي أن "نورمان نقل الى المستشفى الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بفيروس كورونا، وعلى الرغم من استمراره في القتال والجهد الكبير الذي بذله الفريق الطبي، خسر للأسف معركته في وقت سابق من صباح الجمعة”.

وخاض النجم الإنجليزي أكثر من 700 مباراة مع ليدز خلال أنجح حقبة للنادي في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات تحت قيادة المدرب دون ريفي، حيث توج معه بلقب دوري الدرجة الأولى سابقا مرتين، وبكأس إنجلترا مرة واحدة، ووصل معه إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1975 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1973.