نجم ريال مدريد ينتظر المحاكمة.. ومهدد بالسجن ثلاث سنوات بسبب "كورونا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

بات نجم ريال مدريد، القناص الصربي، لوكا يوفتيش مهدد بشدة بالسجن لثلاث سنوات بسبب قيامه بكسر الحجر الصحي، حين ظهر مع خطيبته في أماكن عامة خلال مارس الماضي، على الرغم من القرارات الحكومية الصارمة ببقاء الناس في منازلهم والالتزام بالتوجيهات في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن يوفيتش سيمثل أمام النائب العام في صربيا بعد أن قامت الشرطة الصربية بتحويل ملف مخالفته للحجر الصحي إلى النائب العام بانتظار البدء في محاكمته.

وقالت إن القانون الصربي يفرض في أحسن الاحوال غرامة بنحو 1275 يورو، وفي أشدها السجن لثلاث سنوات. يذكر أن يوفيتش يمضي حاليا عقوبة الحبس الاجباري المنزلي لثلاثة أشهر بانتظار محاكمته، حيث كانت الرئاسة الصربية قد وجهت انتقادا شديدا له بأنه مع نجوم آخرين قدموا من دول من أوروبا الغربية، ولم يقدموا المثال المناسب للشباب الصربي.

وكان يوفيتش يمضي حجرا منزليا في العاصمة الاسبانية مدريد، قبل أن يقرر المغادرة فجأت إلى صربيا، وظهر في 19 مارس الماضي، وهو يتجول في مناطق طبيعية وسط العاصمة بلغراد، مع خطيبته، ثم اجتمع ببعض اصدقائه، ما أثار موجة من الغضب ضده، خاصة وأن حجرا منزليا قد قد بدأ في كل صربيا قبل ذلك بعشرة أيام ، مع استثناءات للخروج للضرورة فقط.