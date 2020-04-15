كريستيانو رونالدو مستمر في إيطاليا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن مصير نجمه كريستيانو رونالدو، بعد تقارير عن احتمال عودته إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، بعد مشاكل قد تظهر بسبب راتب اللاعب الكبير والذي يتقاضى 31 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، علما أنه وافق مؤخرا على تقليص راتبه بنحو 3 ملايين يورو .

ونشر موقع "كالتشوميركاتو" الإيطالي المتخصص في أخبار كرة القدم، أن رونالدو سيبقى مع عملاق تورينو الموسم المقبل، رغم راتبه المرهق لخزينة النادي، مؤكداً أن إدارة ريال مدريد ليست مستعدة لاستعادة النجم البرتغالي حاليا، حيث لن تتمكن من تعويضه براتب مشابه.

وأشار الموقع إلى أن نادي يوفنتوس سعيد بإكمال تعاقده مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات، و"ليس لديه شك في بقاء رونالدو للموسم المقبل".

وأضاف الموقع إلى أن ريال مدريد لم يقدم عرضا لرونالدو، كما أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة.