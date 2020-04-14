الاتحاد الإنجليزي يعرض استاد «ويمبلي» حلاً لعودة الدوري

المصدر: لندن - د.ب.أ

عرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إتاحة ملعب استاد «ويمبلي» ومركز «سانت جيمس بارك»، موقعين محايدين، للمساعدة في استكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أمس، أن الاتحاد يرغب في المساعدة على استكمال المباريات، والتي ستقام من دون حضور الجماهير، في حالة اتخاذ القرار باستئناف المنافسات المتوقفة حالياً في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يسعى للمساهمة في الجهود المبذولة لاستكمال مسابقة الدوري، عبر إتاحة ملعب ويمبلي، وكذلك استضافة الفرق في المعسكر الخاص بالمنتخبات، للمساعدة على تقليل انتقالات اللاعبين والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي منذ أوائل مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.