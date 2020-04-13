آخر أخبار الأهلي والزمالك وموقف الدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

رغم توقف النشاط في مصر، إلا أن قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يواصلان العمل من أجل تدعيم الصفوف، خصوصاً إذا ما تم استكمال الدوري، وأيضاً استعداداً للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد لايزال الخبر الأبرز في الشارع الرياضي المصري هو انتقال «الجوكر» أحمد فتحي، كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي، إلى فريق بيراميدز في صفقة من العيار الثقيل. نلقي الضوء خلال التقرير التالي على آخر أخبار الأهلي والزمالك التي حدثت أمس، وما يتعلق بقطبي الكرة المصرية، وأيضاً موقف الدوري المصري على لسان رئيس اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني.

حسام حسن

أكد رئيس نادي سموحة فرج عامر، أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع لاعب الفريق الأول بنادي سموحه حسام حسن، بعد تألقه بشكل لافت المواسم السابقة.

موقف رجب بكار والعراقي

كشف وكيل اللاعبين تامر النحاس، موقف الثنائي رجب بكار ظهير بيراميدز وكريم العراقي ظهير المصري من الانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقال النحاس في تصريح لقناة «صدى البلد»: «في بداية الموسم الماضي، كانت هناك رغبة لدى الأهلي والزمالك من أجل التعاقد مع رجب بكار، الآن لا حديث في الوقت الحالي من الأهلي أو أي فريق آخر بخصوص رجب بكار»، وتابع «رجب بكار يلعب في فريق كبير بحجم بيراميدز، وجدد أخيراً عقده لأربع سنوات، وهو من أهم وأفضل اللاعبين في مركزه».

أما موقف لاعب المصري كريم العراقي، فقال: «الزمالك طلب في يناير الماضي ضم كريم العراقي، ولكن عقوبة غلق القيد على المصري أوقفت الصفقة، وصعّبت كل شيء، ومازالت مستمرة للصيف المقبل. أعتقد أنه إذا تم حل الأزمة سيكون أفضل لجميع الأطراف، ولا مانع لدينا من تجديد العراقي لعقده مع المصري، أما إذا كان العراقي سيرحل عن المصري، فأعتقد أن انتقاله إلى الزمالك سيكون أسهل من الأهلي بسبب العلاقة الرائعة بين الزمالك والمصري».

مروان محسن

كشف تامر النحاس وكيل لاعب الأهلي مروان محسن، موقف اللاعب والنادي من تجديد عقد مروان، حيث أكد أن اللاعب يتبقى في عقده موسم آخر مع الأهلي، وقال «أولوية الأهلي في التجديد كانت أولا في ملف الرباعي الذي ينتهي عقده هذا الموسم (وليد سليمان - حسام عاشور - شريف إكرامي - أحمد فتحي)، ولذلك تأجل قليلا ملف مروان محسن، تحدثت مع سيد عبدالحفيظ - مدير الكرة في الأهلي - منذ شهرين أو ثلاثة، وكان هناك ترحيب متبادل لتجديد عقد مروان محسن، من المفترض أن يكون هناك جلسة مع مدير الكرة في الأهلي خلال مايو المقبل من أجل الاتفاق على تجديد عقد مروان محسن».

تدريبات الأهلي

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: «الجهاز الفني يدرس كال الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري، وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة، ولا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة اهم من اي شيء، مع ضرورة نشر الوعي الصحي، واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي».

بوطيب

ذكرت صحف مغربية أن مهاجم الزمالك، المغربي خالد بوطيب، يستعد لخوض تجربة احترافية جديدة في الخليج، حيث أبدت أندية خليجية عدة رغبتها في التعاقد مع بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلقى بوطيب بالفعل عروضاً عدة، ولم يحدد مصيره حتى اللحظة، وفقاً للتقرير المغربي.

أجانب الزمالك

حرص أجانب فريق الزمالك، الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

موقف الدوري المصري

أعرب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة عمرو الجنايني عن أمنياته لاستكمال مسابقة الدورى المصري لهذا الموسم، مشيراً إلي أنه وضع جميع المعطيات لدراسة عودة الدورى ومتى سينتهى هذا الموسم؟ ومتى سيبدأ الموسم المقبل؟ وما المدة اللازمة لاستكمال المسابقة، وأيضاً فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، أن اللجنة تعمل ما عليها، ولكن في في النهاية نحن نتبع قرارات الدولة، مشيراً إلى أنه ينتظر ما تنتهي عليه الأزمة التي يعاني منها العالم بالكامل، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أنه يتابع أيضاً ما تفعله جميع دول العالم بشأن استئناف البطولات المحلية، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل ما تفعله هذه الدول عندما تعود الأمور إلى طبيعتها.