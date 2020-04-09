لاعبو الدوري الإنجليزي يطلقون مبادرة لدعم القطاع الصحي في مواجهة "كورونا"

المصدر: جوني جبور - دبي

أطلق لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز مبادرة جديدة، تهدف إلى دعم القطاع الصحي في المملكة المتحدة، لمساعدتهم على مكافحة انتشار فيروس "كورونا". ونشر نجوم أندية: ليفربول، ومانشستر يونايتد وسيتي، وأرسنال، وتوتنهام، وتشيلسي، وأندية أخرى بياناً موحداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن تدشين مبادرة خيرية.

وجاء في البيان: "على مدار الأسبوع الماضي، عقدنا كمجموعة من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من المحادثات من أجل إنشاء صندوق مساهمة يمكن استخدامه من أجل التبرع بالأموال للجهات الأكثر احتياجاً إليها، خلال مكافحة أزمة فيروس (كورونا)، ومساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى جانب أولئك الذين في حاجة إلى مساعدة".

وأضاف: "نحن مصممون على المساعدة بأي طريقة ممكنة في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض له بلادنا، ويمكننا أن نؤكد أنه بعد محادثات مكثفة بين عدد كبير من اللاعبين من جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أنشأنا مبادرة اللاعبين الجماعية الخاصة بنا (players together)، وعقدنا شراكة مع المؤسسات الصحية من أجل توزيع الأموال بسرعة وكفاءة إلى الأماكن التي تحتاج إليها".

وواصل اللاعبون في بيانهم: "نتعامل مع المنظمة الوطنية، التي تدير أكثر من 150 مؤسسة خيرية مسجلة في هيئة الصحة، وتعمل بشكل وثيق مع لجنة المؤسسات الخيرية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ستساعد إسهامات هذه المبادرة على منح الأموال بسرعة إلى الخط الأمامي في قطاع الصحة، من أجل مساعدة وتعزيز موظفي الصحة، والمتطوعين، والمرضى المتأثرين بفيروس (كورونا)، إلى جانب المساعدة في دعم العديد من المجالات الحرجة الأخرى الآن وعلى المدى الطويل".

وأكد اللاعبون أن المبادرة بعيدة عن أي محادثات تخص أنديتهم أو رابطة الدوري الإنجليزي. واختتموا البيان بالقول: "علينا التعاون سوياً من أجل تخطي الازمة، ابقوا في منازلكم، واحموا قطاع الصحة، وانقذوا الأرواح".