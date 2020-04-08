رسالة من تركي آل الشيخ والمقصود “غامض”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ للظهور والجدل مرة أخرى في الشارع المصري برسالة غامضة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بعد أن غاب فترة كبيرة عن الظهور بسبب مرضه.

وكان تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي المستقيل من النادي الأهلي قد غرد من قبل بأنه غير صحيح بتكفله بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأحد من لاعب النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره أوي؟! بكرة نشوف".

ولم يوضح الرئيس الشرفي المستقيل من النادي الأهلي الهدف من رسالته ولكن المتابعين كل من علق على الرسالة توقع أن يكون الحديث عن كابتن فريق الأهلي أحمد فتحي، الذي أكد بانه لن يجدد مع الأهلي المصري وسيتوجه إلى بيراميدز في عقد لثلاثة سنوات.