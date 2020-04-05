خبر سار.. شفاء 3 لاعبين من فيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن الأخبار الجيدة ستبدأ في الظهور تدريجياً مع مرور أكثر من 4 أسابيع على ضرب فيروس كورونا لمعظم أندية أوروباً والألتزام بفترة العزل الصحي، وسيظهر ذلك في الفترة القادمة بكثرة في الكثير من الدول والبداية من إيطاليا أكثر الدول التي بدأت بالتأثر بالفيروس المستجد، حيث أعلن نادي فيورنتينا شفاء 3 من لاعبيه الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد ضرب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، ودانيلي روغاني من يوفنتوس الإيطالي، كما أوقف انتشار فيروس كورونا النشاطات الرياضية في معظم دول العالم، كما تسبب بأزمات اقتصادية كبرى لدى العديد من الأندية.

وجاء في بيان نشره النادي عبر موقعه على الإنترنت: "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصاتباتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19"، كما قدم فيورنتينا الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي أشرفت على معالجة لاعبي الفريق الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.