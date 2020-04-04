رونالدو يستعين بصديقته لتصفيف شعره بسبب العزل المنزلي

المصدر: وكالات

استعان النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصديقته لتصفيف شعره، نظراً لحالة العزل المنزلي، التي يمر بها جميع نجوم الرياضة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر حسابه على «تويتر»، تظهر فيه صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، وهي تقص شعره في منزلهما.

وعلق رونالدو على الفيديو بالقول: «ابقَ في المنزل.. وحافظ على أناقتك».

وقبل أيام قليلة، وجه رونالدو رسالة إلى متابعيه من جزيرة ماديرا بالبرتغال، يناشدهم البقاء بمنازلهم، ومساعدة العاملين بالقطاع الصحي، خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال رونالدو، عبر حسابه على «إنستغرام» لتبادل الصور، الأسبوع الماضي: «في هذه اللحظات الصعبة للعالم كله، علينا أن نشعر بالامتنان للأشياء التي تهم صحتنا، وعائلتنا وأحباءنا، ابقوا في منازلكم، ولنساعد كل العاملين بالقطاع الصحي، الذين يقاتلون من أجل إنقاذ حياة الناس».

ورحل رونالدو إلى بلده البرتغال، بعد دخول إيطاليا في حالة من الإغلاق التام، في التاسع من الشهر الجاري، حيث رافقته والدته التي كانت ترقد بالمستشفى أواخر الشهر الماضي.

وأوضح رونالدو، في منشور سابق: «أشعر بالامتنان لعودة والدتي من المستشفى بعد تعافيها».

وكان رونالدو هو أول الراحلين عن إيطاليا، بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا فيها، وتبعه جونزالو هيغواين، وسامي خضيرةن وميرالم بيانيتش، ودوغلاس كوستا.

وأصيب ثلاثة من لاعبي يوفنتوس بفيروس كورونا، هم: دانيلي روجاني، وبليز ماتويدي، وباولو ديبالا، في الوقت الذي توقف فيه الدوري الإيطالي حتى الثالث من الشهر المقبل، مع إمكانية تمديد تعطيل المسابقة حتى نهاية الشهر المقبل.

وأعلن يوفنتوس، في وقت سابق، أن لاعبي الفريق وافقوا على التخلي عن رواتبهم لشهر مارس، ما مكن النادي من تدبير نحو 90 مليون يورو.

وتردد أنه جرى استقطاع 10 ملايين يورو من مستحقات رونالدو وحده، لكن ستتم إعادة التفاوض بشأن هذه الاستقطاعات، حال استئناف الدوري الإيطالي في الأشهر المقبلة.