صحة ليفربول: علينا أن نتعلم مستقبلاً من مباراة أتلتيكو مدريد

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدير الصحة في مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية، ماثيو أشتون إن عليهم الاتعاظ مستقبلاً مما حدث في مباراة "الليفر" أمام اتلتيكو مدريد الاسباني التي أقيمت على ملعب انفيلد يوم 11 مارس الماضي في إياب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز الفريق الاسباني 3-2.

وذكر ماثيو أشتون لصحيفة الغارديان البريطانية أن المباراة التي حضرها 54000 متفرج من بينهم 3000 من جماهير الفريق الزائر يمكن أن تكون أحد الأسباب التي تسببت في انتشار رقعة وباء كورونا في مدينة ليفربول، وقال: "يجب أن يتم ادراجها في قائمة للتعلم منها مستقبلاً حتى نضمن عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء المماثلة".

وأكد أشتون أن قرار السماح بإقامة المباراة لم يكن صائباً مشيراً في الوقت نفسه أنه لا يريد أن ينتقد الجهات التي أبلغت الأندية باستمرار إقامة الاحداث الرياضية، وقال: "في بعض الأحيان الناس تتخذ قرارات سيئة دون قصد قد يكونوا لم يتفهوا بعد خطورة الوضع في ذلك الوقت".

وكشف مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية أن يوم إقامة المباراة في انفيلد كان قد تم تشخيص 6 حالات بفيروس كورونا بينما كانت العاصمة الاسبانية مدريد أصبحت بمثابة بؤرة لتفشي الفيروس وأن السلطات الاسبانية قررت في ذات اليوم إقامة المباريات بدون جماهير وأغلقت المدراس.

وبدوره تحدث المدير الإقليمي السابق للصحة العامة في شمال غرب إنجلترا والد ماثيو أشتون مدير الصحة في مجلس مدينة ليفربول الحالي، وأكد أن نهج الحكومة بإقامة مباراة ليفربول أمام اتلتيكو مدريد كان قراراً خاطئاً.

وقال إن حضور 3000 مشجع من جماهير من إسبانيا وهي دولة مصنفة على أنها تشهد انتشاراً كبيراً للفيروس كان خطأً أساسيًا لمجرد أن البعض قال إن الفيروس لا يشكل تهديداً في الهواء الطلق.

وأضاف: "أعتقد أن الكثيرين تعرضوا للأذى في تلك الليلة".