ردّد عدد من مشجعي مانشستر يونايتد أغنية «Three Little Birds» لبوب مارلي، عقب خسارة فريقهم أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب «أنفيلد»، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

والتقطت كاميرات «سكاي سبورتس» مجموعة من مشجعي يونايتد خلف أحد المرميين وهم يغنّون بعد صافرة النهاية، فيما ذكرت صحيفة «ذا صن» أن متابعين على منصة «إكس» قرأوا توقيت تشغيل الأغنية في الملعب على أنه مزاح من أصحاب الأرض بعد الرباعية، فكانت عبارة «لا تقلق» أبرز ما تداوله المشجعون من المشهد.

وعلّق غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، خلال التغطية التلفزيونية، قائلاً إن رؤية مشجعي الفريق يغنّون رغم النتيجة جعلته يبتسم، مضيفاً أنهم يستحقون أفضل مما شاهدوه في المباراة.

وتعقّدت مهمة يونايتد مبكراً بطرد مدافعه الفرنسي ليني يورو في الدقيقة الثامنة، إثر عرقلته ألكسندر إيزاك، واستغل دومينيك سوبوسلاي الركلة الحرة الناتجة عن المخالفة ليفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

وأكمل ليفربول الرباعية في الشوط الثاني، إذ سجّل ريو نغوموها الهدف الثالث في الدقيقة 66، وأضاف البديل فيكتور مونيوز الرابع في الدقيقة 82، ليخرج يونايتد من أول اختبار مع بوكيتينو بخسارة ثقيلة، فيما بقي عدد من مشجعيه في المدرجات حتى النهاية يردّدون الأغنية.