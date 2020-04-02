كلوب مرشحاً لتدريب منتخب وترك ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

طبيعي أن يكون المدرب الألماني يورغن كلوب، أفضل مدرب في العالم مطمع للكثير من الأندية والمنتخبات، ولكنه قطع الطريق بتجديد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024، إلا أن المدرب بات مرشح بقوة لتدريب منتخب لن يستطيع أي مدرب يرفضه بسهوله.

وكان كلوب قد تسلم مسؤولية تدريب ليفربول في العام 2015، وتوج معه في العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما يتصدر "الريدز" حاليا، مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة..

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن كلوب، يعتبر المرشح الأول والمباشر للمدرب الألماني لوف، وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البالغ 52 عاما، قد يتم تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "المانشافت"، كتطور منطقي في مسيرته الحافلة.