وفاة رئيس "مارسيليا" السابق بسبب "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن التلفزيون السنغالي وفاة الرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، بابي ضيوف، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد إصابته بفيروس "كورونا".

وكان ضيوف قد تولى منصب رئاسة "مارسيليا"، خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وبالنظر إلى تاريخ ضيوف فقد بدأ صحافياً خلال فترة الثمانينات، وتحول إلى مجال إدارة أعمال اللاعبين في التسعينات، حيث عمل مع نجوم مثل جوزيف أنطوان بيل، ومارسيل دوسايي، وباسيلي بولي، وويليام غالاس، وسمير نصري، وديدييه دروغبا.

وأشار التلفزيون السنغالي إلى أن ضيوف كان يستعد للعودة إلى فرنسا لتلقي العلاج عن طريق طائرة خاصة مجهزة، لكن المرض كان أقوى منه، ليتم الإعلان عن وفاته، ودخل السنغالي أحد مستشفيات دكار في الأيام الأخيرة، واحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي خلال فترة علاجه.